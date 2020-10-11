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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Динамо Хьюстон
Интер Майами - Динамо Хьюстон: обзор матча 11 октября 2020
Интер Майами
11.10.2020, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
57'
Л. Морган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Динамо Хьюстон
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Г. Игуаин
90'
Замена
Х. Карранца
️️️️
М. Пеллегрини
90'
84'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Родригес
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
84'
Замена
Б. Свит
️️️️
Б. Ши
83'
81'
Замена
N. Hansen
️️️️
А. Ласситер
Замена
В. Ульоа
️️️️
Л. Морган
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Морган
57'
37'
Желтая карточка
Кинтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
44
Бен Свит
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
4-4-2
77
МакКартни
20
4
Фигаль
14
12
Неалис
20
Ши
90
Морган
8
Матюиди
20
Трапп
9
Игуаин
11
Пеллегрини
4-2-1-3
35
Марич
15
5
Струна
3
21
Лундквист
22
Вера
24
Керен
7
Ласситер
8
Родригес
25
Кинтеро
21
Рамирес
9
Игуаин
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Игуаин
11
Пеллегрини
9
Карранца
9
Карранца
11
Пеллегрини
20
Ши
44
Свит
44
Свит
20
Ши
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
90
Морган
13
Ульоа
13
Ульоа
90
Морган
8
Родригес
29
Джанкуа
29
Джанкуа
8
Родригес
7
Ласситер
12
12
7
Ласситер
Остались в запасе
Интер Майами
Динамо Хьюстон
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Диего Алонсо
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Остались в запасе
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Интер Майами - Динамо Хьюстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
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