Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 05 ноября 2020
Портленд
05.11.2020, четверг, 06:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Колорадо
83'
К. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Колорадо
Желтая карточка
Д. Жупарич
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Н. Мескида
Замена
Л. Мабиала
️️️️
П. Бонилья
88'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Э. Поло
88'
85'
Замена
D. Moor
️️️️
Ю. Намли
83'
ГОЛ! 0:1!
К. Акоста
Пас отдал
Д. Рубио
Желтая карточка
П. Бонилья
81'
74'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
Замена
J. Villafaña
️️️️
М. Фарфан
68'
58'
Замена
К. Акоста
️️️️
К. Бассетт
58'
Замена
J. Lewis
️️️️
N. Benezet
Замена
D. Valeri
️️️️
Э. Уильямсон
55'
Желтая карточка
Д. Чара
49'
Замена
Й. Чара
️️️️
A. Flores
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
23
Сэм Винс
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-3-3
12
Кларк
3
Фарфан
13
Жупарич
28
Туилома
28
Бонилья
21
Чара
8
Паредес
19
Уильямсон
99
Мора
24
Поло
14
4-4-2
23
Ярброу
27
Уилсон
5
Абубакар
2
23
Винс
7
Намли
19
17
Бассетт
11
Синъясики
11
Рубио
99
28
Бонилья
33
Мабиала
33
Мабиала
28
Бонилья
3
Фарфан
4
4
3
Фарфан
19
Уильямсон
8
8
19
Уильямсон
14
8
Чара
8
Чара
14
24
Поло
27
Асприлья
27
Асприлья
24
Поло
7
Намли
3
3
7
Намли
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
17
Бассетт
3
Акоста
3
Акоста
17
Бассетт
99
14
14
99
Остались в запасе
Портленд
Колорадо
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Портленд - Колорадо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+