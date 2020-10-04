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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Интер Майами - Нью-Йорк Сити: обзор матча 04 октября 2020
Интер Майами
04.10.2020, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Нью-Йорк Сити
27'
Л. Морган
38'
Л. Морган
4'
А. Митрица
35'
A. Tinnerholm
43'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Сити
90'
+2
Желтая карточка
Г. Маккей-Стивен
Замена
Х. Карранца
️️️️
В. Ульоа
85'
83'
Замена
T. Rocha
️️️️
К. Паркс
75'
Желтая карточка
С. Ибеага
Желтая карточка
М. Пеллегрини
73'
Замена
Б. Ши
️️️️
Б. Свит
71'
69'
Замена
И. Тажури
️️️️
А. Митрица
69'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Х. Медина
Замена
Д. Неалис
️️️️
A. DeLaGarza
67'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
В. Трапп
67'
Желтая карточка
В. Трапп
47'
43'
ГОЛ! 2:3!
А. Митрица
Пас отдал
А. Ринг
ГОЛ! 2:2!
Л. Морган
Пас отдал
Г. Игуаин
38'
35'
ГОЛ! 1:2!
A. Tinnerholm
Пас отдал
А. Ринг
ГОЛ! 1:1!
Л. Морган
Пас отдал
В. Ульоа
27'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрица
Пас отдал
А. Ринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
3-5-2
31
4
Фигаль
20
14
44
Свит
13
Ульоа
8
Матюиди
20
Трапп
90
Морган
9
Игуаин
7
Писарро
3-2-4-1
1
Джонсон
22
Матаррита
6
Сэндс
3
25
Шано
25
Ибеага
28
Митрица
28
Медина
55
Паркс
4
Ринг
11
Кастелланос
20
12
Неалис
12
Неалис
20
44
Свит
20
Ши
20
Ши
44
Свит
13
Ульоа
9
Карранца
9
Карранца
13
Ульоа
20
Трапп
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
20
Трапп
55
Паркс
15
15
55
Паркс
28
Медина
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
28
Медина
28
Митрица
18
Тажури
18
Тажури
28
Митрица
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
14
Juan Torres
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Остались в запасе
14
Juan Torres
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
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