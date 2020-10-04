Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 октября 2020
Торонто
04.10.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
58'
A. Akinola
76'
А. Посуэло
5'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
87'
Замена
A. Wooten
️️️️
М. Реал
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
86'
Замена
T. Endoh
️️️️
П. Пьятти
86'
83'
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
А. Посуэло
Пас отдал
П. Пьятти
76'
71'
Замена
I.
️️️️
С. Сантос
66'
Замена
A. Fontana
️️️️
Б. Ааронсон
ГОЛ! 1:1!
A. Akinola
Пас отдал
T. Gallacher
58'
Замена
N. DeLeon
️️️️
J. Altidore
53'
Замена
T. Gallacher
️️️️
J. Morrow
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
0
Ilson
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
3-3-1-3
31
Вестберг
34
17
Мавинга
2
22
Ларея
21
Осорио
8
Дельгадо
10
Пьятти
17
8
Посуэло
9
4-3-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
МакКензи
2
Реал
15
Мбайзо
70
Мартинес
35
Монтейру
11
Бедойя
11
Ааронсон
93
19
Сантос
10
Пьятти
31
31
10
Пьятти
17
18
18
17
2
3
3
2
9
13
13
9
11
Ааронсон
17
17
11
Ааронсон
19
Сантос
0
0
19
Сантос
2
Реал
14
14
2
Реал
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
26
Джейден Нельсон
ЛВ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
26
Джейден Нельсон
ЛВ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Филадельфия Юнион
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+