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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл: обзор матча 04 октября 2020
Нью-Инглэнд Революшн
04.10.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
88'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
Замена
Кристиан
️️️️
Б. Бай
82'
80'
Желтая карточка
J. Anibaba
76'
Замена
J. Anibaba
️️️️
Х. Мухтар
Замена
А. Букса
️️️️
L. Nguyen
63'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️
T.
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
12
T.
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
21
Derrick Jones
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
68
Кристиан
ЦП
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
0
A. Winn
ЦФ
4-5-1
30
Тернер
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
24
12
7
Боу
12
Калдуэлл
26
4-4-2
1
2
Джонстон
4
25
Циммерман
2
Ловиц
21
10
Мухтар
11
Леаль
13
МакКарти
27
22
12
17
17
12
5
Бай
68
Кристиан
68
Кристиан
5
Бай
24
16
Букса
16
Букса
24
Джонс
0
0
Джонс
10
Мухтар
3
3
10
Мухтар
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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