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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Динамо Хьюстон
Нэшвилл - Динамо Хьюстон: обзор матча 26 сентября 2020
Нэшвилл
26.09.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
49'
Д. Риос
89'
M. Figueroa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Динамо Хьюстон
90'
+1
Замена
B. GarcÃa
️️️️
Кинтеро
89'
ГОЛ! 1:1!
M. Figueroa
Пас отдал
Кинтеро
81'
Желтая карточка
N. Lemoine
76'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
76'
Замена
N. Lemoine
️️️️
Д. Керен
75'
Желтая карточка
А. Лундквист
Замена
A. Winn
️️️️
J. Anibaba
68'
Замена
А. Джонстон
️️️️
Д. Риос
59'
Замена
А. Годой
️️️️
T. Anunga
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Риос
Пас отдал
Д. Джонс
49'
Замена
️️️️
А. Мьюил
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Анибал Годой
ЦП
21
Derrick Jones
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
0
A. Winn
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
4-4-2
1
3
25
Циммерман
2
Ловиц
4
13
МакКарти
19
Мьюил
10
Мухтар
11
Леаль
14
Риос
27
3-2-1-4
35
Марич
3
21
Лундквист
15
24
Керен
22
Вера
7
Ласситер
25
Кинтеро
11
8
Родригес
36
3
0
0
3
14
Риос
2
Джонстон
2
Джонстон
14
Риос
27
20
Годой
20
Годой
27
24
Керен
0
0
24
Керен
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
25
Кинтеро
27
27
25
Кинтеро
Остались в запасе
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Нэшвилл - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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