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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 24 сентября 2020
Портленд
24.09.2020, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Сиэтл
14'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сиэтл
Желтая карточка
С. Кларк
90'
+6
90'
Желтая карточка
А. Рольдан
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
86'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
D. Valeri
86'
84'
Замена
M. Ibarra
️️️️
К. Рольдан
Желтая карточка
Э. Уильямсон
77'
76'
Замена
W. Bruin
️️️️
S. O'Neill
Замена
Э. Поло
️️️️
Ж. Эбобиссе
76'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
75'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
71'
57'
Желтая карточка
Р. Руидиас
Желтая карточка
П. Бонилья
56'
54'
Замена
А. Рольдан
️️️️
Д. Джонс
46'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
Н. Толо
37'
Желтая карточка
Н. Толо
ГОЛ! 1:0!
Й. Чара
Пас отдал
Ж. Эбобиссе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
4
13
Жупарич
18
Касканте
28
Бонилья
19
Уильямсон
21
Чара
8
Чара
8
17
Эбобиссе
11
Незгода
3-2-3-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
33
Джонс
18
Лирдам
40
7
Рольдан
6
Пауло
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
8
33
Мабиала
33
Мабиала
8
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
17
Эбобиссе
24
Поло
24
Поло
17
Эбобиссе
40
29
29
40
7
Рольдан
11
11
7
Рольдан
33
Джонс
16
Рольдан
16
Рольдан
33
Джонс
5
Толо
13
Свенссон
13
Свенссон
5
Толо
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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