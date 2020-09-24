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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 24 сентября 2020
Реал Солт-Лейк
24.09.2020, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
65'
А. Русняк (П)
72'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
81'
Замена
C. Dunbar
️️️️
С. Ллетгет
81'
Замена
E. Zubak
️️️️
Чичарито
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
75'
Замена
D. Martinez
️️️️
К. Бэйрд
75'
74'
Замена
J. Corona
️️️️
Джонатан
ГОЛ! 2:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Русняк
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Русняк
65'
64'
Желтая карточка
Д. Бингхэм
Желтая карточка
К. Бэйрд
62'
58'
Замена
Э. Альварес
️️️️
E. Cuello
25'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
50
Sam Johnson
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
19
Diedie Traore
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-5-1
51
22
Эррера
14
4
15
Глад
25
21
Бэйрд
11
Русняк
22
Мерам
17
Руис
87
Крейлах
2-2-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
8
Ллетгет
6
Джонатан
3
14
Чичарито
7
Павон
27
2
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
21
Бэйрд
21
21
21
Бэйрд
6
Джонатан
15
15
6
Джонатан
27
10
Альварес
10
Альварес
27
14
Чичарито
11
11
14
Чичарито
8
Ллетгет
70
70
8
Ллетгет
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
50
Sam Johnson
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
17
Christopher Garcia
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
67
Карлос Харви
ОП
19
Diedie Traore
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
50
Sam Johnson
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
17
Christopher Garcia
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Остались в запасе
67
Карлос Харви
ОП
19
Diedie Traore
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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