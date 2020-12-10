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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Мьёндален
Русенборг - Мьёндален: обзор матча 10 декабря 2020
Русенборг
10.12.2020, четверг, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 0
Завершен
Мьёндален
90+5'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Мьёндален
ГОЛ! 1:0!
К. Закариассен
Пас отдал
П. Скьельбред
90'
+5
90'
+1
Замена
W. Sell
️️️️
T. Brochmann
90'
+1
Замена
J. Solberg
️️️️
I. Twum
Замена
Г. Осен
️️️️
К. Хольс
78'
73'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
С. Лизет
Замена
Х. Орн Ейхолфссон
️️️️
Т. Региниуссен
69'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Р. Видесхейм-Пауль
65'
60'
Замена
T. Brochmann
️️️️
M. Ovenstad
60'
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Lalle Ibrahim
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Э. Сейде
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Markus Nakkim
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
13
Gard Thomas
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
29
Рейтан
4
Региниуссен
3
Ховланд
22
Конате
16
Закариассен
7
Хенриксен
5
Скьельбред
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Хольс
1-5
20
Драгснес
18
32
15
33
17
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
15
Орн Ейхолфссон
4
Региниуссен
19
Хольс
23
Осен
23
Осен
19
Хольс
19
Видесхейм-Пауль
16
Конрадсен
16
Конрадсен
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
24
24
35
Сейде
4
4
17
7
7
17
23
Лизет
7
Ларсен
7
Ларсен
23
Лизет
18
6
6
18
22
8
8
22
Остались в запасе
Русенборг
Мьёндален
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
13
Gard Thomas
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
Остались в запасе
13
Gard Thomas
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Русенборг - Мьёндален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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