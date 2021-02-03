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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 03 февраля 2021
Сьон
03.02.2021, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
14'
А. Гргич
61'
А. Гргич (П)
90+6'
А. Гргич
4'
Ж. Гуйемено
75'
L. Lacroix (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
ГОЛ! 3:2!
А. Гргич
Пас отдал
A. Abdellaoui
90'
+6
Замена
Г. Оаро
️️️️
Р. Ульдрикис
78'
77'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Б. Стильхарт
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
L. Lacroix
Замена
L. Lacroix
️️️️
Б. Ндойе
63'
62'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Гуйемено
62'
Замена
M. Nuhu
️️️️
T. Staubli
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гргич
61'
Желтая карточка
А. Гргич
32'
25'
Желтая карточка
B. Traore
Желтая карточка
A. Abdellaoui
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Гргич
Пас отдал
С. Ди
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Léo Lacroix
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
3-3-4
16
Фаюлу
52
Весли
19
Бамерт
5
20
Ди
34
Ндойе
8
Гргич
77
17
Ульдрикис
9
0
2-5-2-1
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
26
4
Стильхарт
17
Крауши
21
Гуйемено
30
Руис
9
Дуа
16
Гертлер
21
34
Ндойе
4
4
34
Ндойе
17
Ульдрикис
99
Оаро
99
Оаро
17
Ульдрикис
26
3
3
26
4
Стильхарт
27
Бабич
27
Бабич
4
Стильхарт
21
Гуйемено
27
Йуан
27
Йуан
21
Гуйемено
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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2 : 2
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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