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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 30 января 2021
Санкт-Галлен
30.01.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Цюрих
2'
К. Дуа
10'
Б. Стильхарт
16'
А. Маркезано (П)
38'
А. Маркезано
45+2'
S. Khelifi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
83'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Б. Джемаили
83'
Замена
Т. Домджони
️️️️
А. Сесай
Замена
A. Ribeiro
️️️️
А. Крауши
80'
76'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
S. Khelifi
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Дуа
46'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Гуйемено
46'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
45'
+3
45'
+2
ГОЛ! 2:3!
S. Khelifi
Пас отдал
Б. Джемаили
40'
Желтая карточка
A. Winter
38'
ГОЛ! 2:2!
А. Маркезано
28'
Желтая карточка
А. Сесай
16'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Маркезано
ГОЛ! 2:0!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Ж. Квинтийя
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Б. Стильхарт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
15
Кабраль
4
Стильхарт
88
Квинтийя
21
Гуйемено
16
Гертлер
17
Крауши
30
Руис
9
Дуа
3-1-4-2
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
31
Криезиу
20
Думбия
19
Маркезано
7
15
Айегун
21
Джемаили
9
Сесай
17
9
Дуа
27
Бабич
27
Бабич
9
Дуа
21
Гуйемено
27
Йуан
27
Йуан
21
Гуйемено
17
Крауши
19
19
17
Крауши
21
Джемаили
71
Криэциу
71
Криэциу
21
Джемаили
17
27
Рохнер
27
Рохнер
17
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
9
Сесай
8
Домджони
8
Домджони
9
Сесай
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
4
Silvan Wallner
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
4
Silvan Wallner
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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