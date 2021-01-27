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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Вадуц
Цюрих - Вадуц: обзор матча 27 января 2021
Цюрих
27.01.2021, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вадуц
61'
Y. Schmid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Вадуц
90'
+5
Замена
Y. Gomes
️️️️
С. Визер
Вторая желтая
Б. Крамер
89'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Т. Домджони
85'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Шаттин
81'
Замена
A. Winter
️️️️
S. Wallner
81'
72'
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
Желтая карточка
А. Сесай
70'
65'
Желтая карточка
С. Визер
Замена
S. Khelifi
️️️️
В. Гнонто
64'
Замена
А. Сесай
️️️️
Т. Айегун
64'
62'
Замена
Т. Чичек
️️️️
М. Ди Джусто
61'
ГОЛ! 0:1!
Y. Schmid
Пас отдал
М. Гаич
47'
Желтая карточка
L. Obexer
46'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
Желтая карточка
Б. Крамер
44'
31'
Желтая карточка
М. Гаич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
8
Сандро Визер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
22
Nico Hug
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Брехнер
33
Шаттин
5
Алити
5
Натан
20
Думбия
19
Маркезано
15
Айегун
8
Домджони
29
Гнонто
9
Крамер
4
3-2-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
2
Шмид
6
Симани
8
Визер
14
Гаич
11
Ди Джусто
25
0
21
19
Джокич
29
Гнонто
17
17
29
Гнонто
8
Домджони
27
Рохнер
27
Рохнер
8
Домджони
15
Айегун
9
Сесай
9
Сесай
15
Айегун
33
Шаттин
71
Криэциу
71
Криэциу
33
Шаттин
4
7
7
4
21
22
22
21
8
Визер
35
35
8
Визер
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
11
Ди Джусто
10
Чичек
10
Чичек
11
Ди Джусто
Остались в запасе
Цюрих
Вадуц
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
12
Юстин Оспельт
ВР
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Цюрих - Вадуц
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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