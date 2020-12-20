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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Вадуц
Сьон - Вадуц: обзор матча 20 декабря 2020
Сьон
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Вадуц
73'
G. Christian Zock Abep
90+1'
A. Abdellaoui
76'
G. Luchinger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Вадуц
ГОЛ! 2:1!
A. Abdellaoui
90'
+1
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
84'
Замена
J. Khasa
️️️️
Y. Wakatsuki
78'
Замена
S. Doldur
️️️️
А. Гргич
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
G. Luchinger
Пас отдал
L. Obexer
75'
Замена
М. Гаич
️️️️
B. Prokopic
ГОЛ! 1:0!
G. Christian Zock Abep
73'
72'
Замена
L. Obexer
️️️️
N. Hug
64'
Замена
Д. Джокич
️️️️
S. Santin
Желтая карточка
А. Гргич
58'
51'
Желтая карточка
G. Luchinger
Замена
G. Christian Zock Abep
️️️️
J. Ruiz
46'
30'
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
J. Ruiz
17'
5'
Желтая карточка
B. Prokopic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
8
Сандро Визер
ЦП
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
G. Luchinger
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
4-2-4
16
Фаюлу
19
Бамерт
5
19
5
20
Ди
8
Гргич
77
17
Ульдрикис
18
8
3-2-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
2
Шмид
6
Симани
8
Визер
0
10
Чичек
25
0
22
0
18
29
29
18
5
6
6
5
8
Гргич
19
19
8
Гргич
22
21
21
22
0
14
Гаич
14
Гаич
0
0
19
Джокич
19
Джокич
0
Остались в запасе
Сьон
Вадуц
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
0
F. Rahimi
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
0
F. Rahimi
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Сьон - Вадуц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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