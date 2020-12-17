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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Лозанна-Спорт
Вадуц - Лозанна-Спорт: обзор матча 17 декабря 2020
Вадуц
17.12.2020, четверг, 20:15
Швейцария. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
49'
К. Пуэртас
64'
А. Туркес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Лозанна-Спорт
Замена
Y. Gomes
️️️️
М. Суттер
81'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
F. Rahimi
71'
68'
Желтая карточка
К. Пуэртас
68'
Замена
Г. Барес
️️️️
П. Бразау
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Туркес
Замена
Т. Чичек
️️️️
Д. Джокич
64'
Замена
S. Santin
️️️️
П. Дорн
64'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
Э. Гессан
46'
Замена
E. Monteiro
️️️️
J. Geissmann
Замена
С. Гассер
️️️️
С. Визер
46'
36'
Желтая карточка
М. Йенц
Желтая карточка
С. Визер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
8
Сандро Визер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
0
F. Rahimi
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
35
Yago Gomes
ЦФ
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
15
Габриэль Барес
ОП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
2-2-5
1
Бюхель
6
Симани
20
Дорн
8
Визер
14
Гаич
21
9
Суттер
19
Джокич
0
25
2-3-1-4
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
20
Бразау
8
9
Туркес
29
Гессан
13
9
Суттер
35
35
9
Суттер
19
Джокич
10
Чичек
10
Чичек
19
Джокич
0
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
0
8
Визер
24
Гассер
24
Гассер
8
Визер
20
Дорн
0
0
20
Дорн
8
6
6
8
20
Бразау
15
Барес
15
Барес
20
Бразау
Остались в запасе
Вадуц
Лозанна-Спорт
12
Юстин Оспельт
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Вадуц - Лозанна-Спорт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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