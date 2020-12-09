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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 09 декабря 2020
Цюрих
09.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
28'
Т. Айегун
9'
Э. Йуан
37'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
90'
Замена
A. Campos
️️️️
Э. Йуан
Замена
A. Winter
️️️️
Т. Айегун
89'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Ф. Алити
86'
83'
Желтая карточка
V. Rufli
76'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Б. Бабич
Желтая карточка
У. Думбия
74'
Желтая карточка
Б. Кололли
74'
69'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
В. Руис
69'
Замена
T. Staubli
️️️️
Ф. Камбери
Желтая карточка
Т. Айегун
62'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
60'
Замена
А. Сесай
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
60'
Желтая карточка
Натан
56'
52'
Желтая карточка
Л. Гертлер
37'
ГОЛ! 1:2!
Э. Йуан
Пас отдал
Б. Бабич
ГОЛ! 1:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Т. Домджони
28'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Пас отдал
Л. Гертлер
Желтая карточка
Ф. Алити
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
15
Тосин Айегун
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
4-1-5
25
Брехнер
5
Натан
3
Собич
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
10
Кололли
19
Маркезано
27
8
Домджони
15
Айегун
2-4-4
1
Зиги
20
Стержиу
99
88
Квинтийя
30
Руис
4
Стильхарт
16
Гертлер
27
Йуан
22
Камбери
21
27
Бабич
27
9
Сесай
9
Сесай
27
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
15
Айегун
7
7
15
Айегун
5
Алити
9
Крамер
9
Крамер
5
Алити
27
Бабич
23
Фазлийи
23
Фазлийи
27
Бабич
22
Камбери
26
26
22
Камбери
30
Руис
21
Гуйемено
21
Гуйемено
30
Руис
27
Йуан
17
17
27
Йуан
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
71
Хекуран Криэциу
ОП
Главный тренер
Людовик Маньин
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
71
Хекуран Криэциу
ОП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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