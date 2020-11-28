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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Сьон
Вадуц - Сьон: обзор матча 28 ноября 2020
Вадуц
28.11.2020, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Сьон
23'
Т. Чичек
46'
П. Дорн
54'
Т. Чичек
59'
M. Coulibaly
41'
Р. Ульдрикис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Сьон
90'
Желтая карточка
Балтасар
Желтая карточка
С. Гассер
84'
Замена
F. Rahimi
️️️️
Д. Симани
83'
Замена
С. Гассер
️️️️
С. Визер
83'
76'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Р. Ульдрикис
76'
Замена
Балтасар
️️️️
С. Ди
66'
Желтая карточка
С. Ди
Желтая карточка
Д. Симани
66'
Замена
М. Суттер
️️️️
M. Coulibaly
65'
60'
Замена
A. Abdellaoui
️️️️
М. Тосетти
ГОЛ! 4:1!
M. Coulibaly
Пас отдал
М. Гаич
59'
ГОЛ! 3:1!
Т. Чичек
54'
48'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 2:1!
П. Дорн
Пас отдал
М. Гаич
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
М. Тосетти
ГОЛ! 1:0!
Т. Чичек
23'
16'
Желтая карточка
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
3-2-1-4
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
20
Дорн
14
Гаич
8
Визер
10
Чичек
0
19
Джокич
22
25
2-4-4
18
Фикеншер
19
19
Бамерт
20
Эдгар
34
Ндойе
23
Тосетти
20
Ди
99
Оаро
17
Ульдрикис
0
8
6
Симани
0
0
6
Симани
8
Визер
24
Гассер
24
Гассер
8
Визер
0
9
Суттер
9
Суттер
0
20
Ди
8
Балтасар
8
Балтасар
20
Ди
23
Тосетти
5
5
23
Тосетти
17
Ульдрикис
11
Карлен
11
Карлен
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Вадуц
Сьон
12
Юстин Оспельт
ВР
0
B. Prokopic
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
0
B. Prokopic
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
20
Николай Милинчану
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Вадуц - Сьон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
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0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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