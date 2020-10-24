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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Цюрих
Вадуц - Цюрих: обзор матча 24 октября 2020
Вадуц
24.10.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Цюрих
74'
Ж. Шмид
6'
Л. Собич
41'
Т. Айегун
68'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Цюрих
85'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Домджони
76'
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
ГОЛ! 1:3!
Ж. Шмид
74'
72'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Айегун
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Сесай
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
68'
Замена
С. Визер
️️️️
G. Luchinger
62'
60'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
А. Маркезано
Замена
Н. Милинчану
️️️️
Т. Чичек
46'
Замена
М. Гаич
️️️️
B. Prokopic
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Кололли
Желтая карточка
G. Luchinger
39'
23'
Желтая карточка
А. Маркезано
Замена
F. Rahimi
️️️️
Д. Симани
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Собич
Пас отдал
Б. Кололли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Тунахан Чичек
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Вадуц
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
3-2-5
12
Оспельт
6
Симани
2
Шмид
20
Дорн
10
Чичек
11
Ди Джусто
25
0
9
Суттер
0
21
4-4-1
25
Брехнер
4
Омераджич
3
Собич
5
Алити
5
Натан
10
Кололли
19
Маркезано
15
Айегун
8
Домджони
9
Сесай
21
22
22
21
6
Симани
0
0
6
Симани
0
14
Гаич
14
Гаич
0
0
8
Визер
8
Визер
0
10
Чичек
20
Милинчану
20
Милинчану
10
Чичек
8
Домджони
71
Криэциу
71
Криэциу
8
Домджони
19
Маркезано
27
27
19
Маркезано
15
Айегун
9
Крамер
9
Крамер
15
Айегун
Остались в запасе
Вадуц
Цюрих
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Вадуц - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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