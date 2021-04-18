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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 18 апреля 2021
Наполи
18.04.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Интер
36'
С. Ханданович (АГ)
55'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
90'
+4
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
К. Манолас
90'
+4
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ф. Руис
90'
+1
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Политано
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мертенс
88'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
88'
Желтая карточка
М. Политано
87'
84'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
Д. Демме
80'
75'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
74'
69'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Дармиан
62'
Желтая карточка
М. Дармиан
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Желтая карточка
К. Кулибали
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Ханданович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-3-1-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
2
Хакими
77
Брозович
36
Дармиан
23
Барелла
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
21
Политано
4
Хюсай
4
Хюсай
21
Политано
8
Руис
8
Бакайоко
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
36
Дармиан
5
Перишич
5
Перишич
36
Дармиан
24
Эриксен
21
Гальярдини
21
Гальярдини
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Наполи
Интер
16
Хуберт Идасяк
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Интер
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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