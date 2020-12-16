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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 16 декабря 2020
Интер
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
71'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Желтая карточка
С. Ханданович
90'
+1
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
88'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Э. Янг
86'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
85'
84'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Демме
84'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
Желтая карточка
Р. Лукаку
80'
Замена
А. Хакими
️️️️
Л. Мартинес
77'
74'
Желтая карточка
И. Лосано
74'
Замена
Ф. Руис
️️️️
П. Зелински
74'
Замена
М. Политано
️️️️
Т. Бакайоко
72'
Красная карточка
Л. Инсинье
71'
Желтая карточка
Д. Оспина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Лукаку
71'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Брозович
67'
59'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
М. Брозович
57'
16'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
36
Дармиан
21
Гальярдини
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
7
Зелински
6
Демме
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
10
Мартинес
2
Хакими
2
Хакими
10
Мартинес
15
Янг
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
15
Янг
77
Брозович
8
Сенси
8
Сенси
77
Брозович
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
6
Демме
99
Эльмас
99
Эльмас
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
8
Руис
7
Зелински
8
Бакайоко
21
Политано
21
Политано
8
Бакайоко
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Интер
Наполи
10
Мартин Сатриано
ЦФ
5
Иван Перишич
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
10
Мартин Сатриано
ЦФ
5
Иван Перишич
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Наполи
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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