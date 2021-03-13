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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Карагюмрюк
Сивасспор - Карагюмрюк: обзор матча 13 марта 2021
Сивасспор
13.03.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Карагюмрюк
45+1'
Х. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Карагюмрюк
Замена
Х. Феликс
️️️️
Т. Бойд
90'
+3
89'
Замена
К. Адеми
️️️️
Г. Кампи
Замена
З. Эрдал
️️️️
Э. Йесилюрт
82'
81'
Замена
J. Lens
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
76'
69'
Желтая карточка
Л. Билья
Желтая карточка
Ф. Файр
63'
61'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
Л. Кастро
46'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Собич
ГОЛ! 1:0!
Х. Арслан
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
96
Emre Çolak
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
23
Окюмюш
6
Ялчин
37
Арслан
76
Файр
5
Кофи
17
Йесилюрт
19
Бойд
80
Кайоде
4-3-1-2
2
Вивиано
29
Балковец
6
Хеденстад
37
Кампи
3
Роко
6
Билья
91
Бертолаччи
19
Кастро
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
19
Бойд
7
Феликс
7
Феликс
19
Бойд
17
Йесилюрт
58
Эрдал
58
Эрдал
17
Йесилюрт
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
9
Собич
10
Дурмаз
10
Дурмаз
9
Собич
91
Бертолаччи
27
27
91
Бертолаччи
19
Кастро
9
9
19
Кастро
37
Кампи
9
Адеми
9
Адеми
37
Кампи
9
Собич
93
Салибу
93
Салибу
9
Собич
Остались в запасе
Сивасспор
Карагюмрюк
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Сивасспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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