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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Сивасспор
Анкарагюджю - Сивасспор: обзор матча 07 февраля 2021
Анкарагюджю
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Сивасспор
67'
А. Огуз (АГ)
11'
М. Градель (П)
48'
О. Кайоде
69'
Э. Йесилюрт
86'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Сивасспор
86'
ГОЛ! 1:4!
М. Ятабаре
84'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
А. Огуз
Желтая карточка
С. Четин
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
М. Градель
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Огуз
67'
61'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
Замена
Т. Бервен
️️️️
A. Badji
61'
Замена
О. Джинар
️️️️
Э. Гюрал
61'
Желтая карточка
A. Badji
60'
Замена
Жералду
️️️️
А. Потук
60'
58'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Желтая карточка
Т. Пинту
58'
Желтая карточка
С. Кициу
55'
Замена
С. Кициу
️️️️
M. Pazdan
49'
Замена
С. Четин
️️️️
И. Акдаг
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
О. Кайоде
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Т. Бойд
Желтая карточка
И. Акдаг
20'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Ante Kulusic
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Жералду
ЦФ
33
Abdullah Celik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-5-2
1
Челикай
4
Дикмен
8
Пинту
22
12
Акдаг
6
Канкая
12
Лобжанидзе
42
Воца
4
Потук
77
Гюрал
25
3-5-2
25
Йилдырым
3
Чифтци
14
Камара
2
Огуз
10
Градель
37
Арслан
5
Кофи
6
Ялчин
76
Файр
19
Бойд
80
Кайоде
4
Потук
29
Жералду
29
Жералду
4
Потук
22
70
Кициу
70
Кициу
22
12
Акдаг
18
Четин
18
Четин
12
Акдаг
77
Гюрал
10
Джинар
10
Джинар
77
Гюрал
25
19
Бервен
19
Бервен
25
2
Огуз
23
Окюмюш
23
Окюмюш
2
Огуз
19
Бойд
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
19
Бойд
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
Остались в запасе
Анкарагюджю
Сивасспор
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
33
Abdullah Celik
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Ante Kulusic
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
33
Abdullah Celik
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Ante Kulusic
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Анкарагюджю - Сивасспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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