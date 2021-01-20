Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Денизлиспор
Галатасарай - Денизлиспор: обзор матча 20 января 2021
Галатасарай
20.01.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
6 : 1
Завершен
Денизлиспор
9'
Э. Акбаба
17'
С. Фегули
45+1'
Р. Донк
60'
M. Ozkal (АГ)
64'
Ю. Бельханда
90+2'
Д. Секидика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Денизлиспор
ГОЛ! 6:0!
Д. Секидика
90'
+2
Замена
Э. Килинк
️️️️
Ю. Бельханда
85'
Замена
Д. Секидика
️️️️
Э. Акбаба
84'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
С. Фегули
77'
Замена
О. Байрам
️️️️
Т. Антальялы
69'
Замена
О. Этебо
️️️️
A. Turan
69'
ГОЛ! 5:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
М. Линнес
64'
62'
Замена
A. Yasin
️️️️
М. Доссеви
62'
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Z. Bergdich
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
M. Ozkal
60'
ГОЛ! 3:0!
Р. Донк
45'
+1
31'
Желтая карточка
H. Rodallega
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
Ю. Бельханда
9'
Желтая карточка
Т. Антальялы
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
10
Феде Варела
АП
25
Ветон Туша
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
4
Сараччи
23
Маркао
4
Донк
25
Линнес
8
Фегули
8
Акбаба
14
Антальялы
20
Бельханда
8
Бабел
10
4-3-4
4
Фабиано
21
2
0
14
Доссеви
9
22
Муравски
11
28
Сагаль
20
29
8
Фегули
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Фегули
14
Антальялы
18
Байрам
18
Байрам
14
Антальялы
10
5
Этебо
5
Этебо
10
20
Бельханда
11
Килинк
11
Килинк
20
Бельханда
8
Акбаба
70
Секидика
70
Секидика
8
Акбаба
14
Доссеви
17
17
14
Доссеви
21
91
91
21
Остались в запасе
Галатасарай
Денизлиспор
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
Главный тренер
Фатих Терим
25
Ветон Туша
ЦФ
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
Остались в запасе
25
Ветон Туша
ЦФ
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Галатасарай - Денизлиспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Денизлиспор
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+