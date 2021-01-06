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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Кайсериспор
Денизлиспор - Кайсериспор: обзор матча 06 января 2021
Денизлиспор
06.01.2021, среда, 13:30
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
21'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Кайсериспор
90'
+2
Желтая карточка
N. Korkmaz
90'
Замена
И. Парлак
️️️️
П. Энрике
90'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
А. Леннон
86'
Желтая карточка
Д. Алемдар
82'
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Алибек
75'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Аврамовски
72'
Желтая карточка
Д. Аврамовски
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Bakalorz
72'
Желтая карточка
Фабиано
61'
54'
Желтая карточка
Я. Ака
Замена
М. Доссеви
️️️️
Ã. Ãzdemir
46'
34'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
M. Ozkal
34'
33'
Желтая карточка
Д. Алибек
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
9
Hadi Sacko
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-5
21
2
4
Фабиано
0
29
6
11
9
76
4-1-4-1
80
Алемдар
20
Квржич
4
Коловециос
22
16
Бехич
15
Кампаньяро
12
Леннон
7
Энрике
79
Ака
27
Аврамовски
7
Алибек
6
9
9
6
76
14
Доссеви
14
Доссеви
76
7
Алибек
9
Канга
9
Канга
7
Алибек
12
Леннон
77
77
12
Леннон
27
Аврамовски
99
Фернандеш
99
Фернандеш
27
Аврамовски
7
Энрике
23
Парлак
23
Парлак
7
Энрике
Остались в запасе
Денизлиспор
Кайсериспор
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
65
Mert Sarikus
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
65
Mert Sarikus
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Денизлиспор - Кайсериспор
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Кайсериспор
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5
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2
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