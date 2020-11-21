Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Сивасспор
Карагюмрюк - Сивасспор: обзор матча 21 ноября 2020
Карагюмрюк
21.11.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
86'
Э. Сабо
44'
E. Lichaj (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Сивасспор
Желтая карточка
Э. Сабо
90'
+5
Желтая карточка
E. Lichaj
90'
+2
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Д. Дурмаз
90'
+2
90'
+2
Замена
К. Нинга
️️️️
А. Коне
87'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Р. Ялчин
ГОЛ! 1:1!
Э. Сабо
86'
Пенальти не реализован!
Э. Сабо
86'
85'
Желтая карточка
М. Самасса
83'
Желтая карточка
И. Кофи
Желтая карточка
А. Ндао
78'
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
A. Chahechouhe
76'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
Ю. Балковец
76'
74'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Градель
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
58'
45'
+1
Желтая карточка
С. Камара
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
E. Lichaj
Желтая карточка
Л. Билья
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
75
Furkan Kara
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
3-5-1-1
2
Вивиано
22
Курукук
2
29
Балковец
6
Билья
52
Сабо
92
10
Дурмаз
4
Алтинай
18
Ндао
9
Собич
4-5-1
30
Самасса
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
87
Гойано
6
Ялчин
7
Озтекин
6
Клаудемир
10
Градель
5
Кофи
2
Коне
29
Балковец
8
8
29
Балковец
92
60
Алпарслан
60
Алпарслан
92
10
Дурмаз
28
Дживелек
28
Дживелек
10
Дурмаз
9
Собич
9
9
9
Собич
6
Ялчин
37
Арслан
37
Арслан
6
Ялчин
2
Коне
29
Нинга
29
Нинга
2
Коне
10
Градель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
10
Градель
Остались в запасе
Карагюмрюк
Сивасспор
75
Furkan Kara
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
75
Furkan Kara
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Карагюмрюк - Сивасспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+