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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Бешикташ
Денизлиспор - Бешикташ: обзор матча 26 октября 2020
Денизлиспор
26.10.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
76'
M. Mesanovic
90+4'
H. Sacko
13'
А. Хатчинсон
39'
В. Абубакар (П)
48'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Бешикташ
ГОЛ! 2:3!
H. Sacko
Пас отдал
T. Lopes
90'
+4
90'
+1
Замена
Г. Ялчин
️️️️
В. Абубакар
Замена
Z. Bergdich
️️️️
Ã. Ãzdemir
88'
86'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
77'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Д. Токез
ГОЛ! 1:3!
M. Mesanovic
Пас отдал
Ã. Ãzdemir
76'
67'
Красная карточка
Соуза
Замена
I. Aissati
️️️️
R. Niyaz
60'
Замена
H. Sacko
️️️️
А. Сагаль
60'
58'
Желтая карточка
Д. Вида
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Ларин
Пас отдал
В. Розье
Желтая карточка
O. Yilmaz
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Абубакар
35'
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
M. Bakalorz
28'
25'
Желтая карточка
Д. Токез
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
В. Абубакар
Замена
O. Yilmaz
️️️️
M. Yumlu
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Феде Варела
АП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
22
Адем Льяич
АП
3-1-5
2
22
3
Суботич
10
Варела
20
6
9
11
76
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
21
Вида
24
Токез
18
Геззаль
13
Хатчинсон
5
Соуза
9
Абубакар
9
Ларин
76
21
21
76
22
15
15
22
28
Сагаль
9
9
28
Сагаль
20
10
10
20
9
Абубакар
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Абубакар
24
Токез
20
Уйсал
20
Уйсал
24
Токез
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
Остались в запасе
Денизлиспор
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Денизлиспор - Бешикташ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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