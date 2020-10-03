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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Антальяспор
Йени Малатьяспор - Антальяспор: обзор матча 03 октября 2020
Йени Малатьяспор
03.10.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
10'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Антальяспор
Желтая карточка
A. Damlu
86'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
A. Acquah
85'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
S. Kaya
84'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
К. Куэва
84'
76'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
Замена
З. Явру
️️️️
J. Lukoki
69'
67'
Желтая карточка
Фреди
65'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Э. Албайрак
46'
Замена
L. Podolski
️️️️
Н. Шахин
46'
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
Желтая карточка
К. Хафез
45'
+4
38'
Желтая карточка
Э. Албайрак
Желтая карточка
J. Lukoki
38'
Желтая карточка
W.
31'
ГОЛ! 1:0!
Б. Тетти
Пас отдал
К. Хафез
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
2-3-5
22
29
Чебаке
15
Хафез
99
Куэва
30
19
26
92
7
30
Тетти
13
4-4-2
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
6
Албайрак
30
Кудряшов
88
Езмерт
16
Фреди
23
Амилтон
8
Шахин
18
Мукаиру
18
Яхович
99
Куэва
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
99
Куэва
26
15
Хадебе
15
Хадебе
26
92
18
Явру
18
Явру
92
19
55
Ндайшими
55
Ндайшими
19
6
Албайрак
17
Байракдар
17
Байракдар
6
Албайрак
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
8
Шахин
10
10
8
Шахин
18
Яхович
12
12
18
Яхович
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Антальяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Морике Фофана
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
17
Гвидо Эррера
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Морике Фофана
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Остались в запасе
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Йени Малатьяспор - Антальяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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