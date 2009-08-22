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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 августа 2009
Уиган Атлетик
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
У. Руни
58'
Д. Бербатов
64'
У. Руни
85'
М. Оуэн
90+1'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
+1
ГОЛ! 0:5!
Нани
ГОЛ! 0:4!
М. Оуэн
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
У. Родальега
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Скоулз
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Эванс
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Кумас
ГОЛ! 0:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Скоулз
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
П. Эвра
19'
Желтая карточка
П. Скоулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЛЗ
25
Марио Мелхиот
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
16
Жорди Гомес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ПП
22
Пол Скоулз
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
20
Шарнер
25
Мелхиот
19
Брамбл
3
Фигероа
6
Томас
28
Н'Зогбиа
19
Кумас
17
Диаме
16
Гомес
23
Родальега
4-3-1-2
12
Фостер
35
Эванс
27
Эвра
15
Видич
0
Невилл
10
Бербатов
24
Флетчер
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
22
Скоулз
19
Кумас
7
Синклейр
7
Синклейр
19
Кумас
28
Н'Зогбиа
9
Скотланд
9
Скотланд
28
Н'Зогбиа
35
Эванс
16
О'Ши
16
О'Ши
35
Эванс
22
Скоулз
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Скоулз
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
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