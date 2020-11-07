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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 07 ноября 2020
Барселона
07.11.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 9 тур
5 : 2
Завершен
Бетис
22'
У. Дембеле
49'
А. Гризманн
61'
Л. Месси (П)
82'
Л. Месси
90'
Педри
45+2'
А. Санабрия
73'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
ГОЛ! 5:2!
Педри
Пас отдал
С. Роберто
90'
86'
Замена
Родри
️️️️
С. Каналес
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
86'
ГОЛ! 4:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Роберто
82'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
78'
73'
ГОЛ! 3:2!
Л. Морон
Пас отдал
А. Морено
72'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Санабрия
Замена
Тринкау
️️️️
У. Дембеле
66'
63'
Замена
В. Руис
️️️️
К. Тельо
63'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хоакин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Месси
61'
60'
Красная карточка
А. Манди
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Альба
49'
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Фати
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
45'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Педри
41'
Желтая карточка
А. Фати
37'
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
33'
32'
Желтая карточка
А. Манди
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
А. Гризманн
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
21
де Йонг
31
Фати
10
Дембеле
7
Гризманн
4-1-1-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
2
Манди
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
20
Каналес
37
Тельо
19
Санабрия
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
31
Фати
10
Месси
10
Месси
31
Фати
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Дембеле
20
Каналес
10
Родри
10
Родри
20
Каналес
17
Хоакин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Хоакин
37
Тельо
4
Руис
4
Руис
37
Тельо
19
Санабрия
80
Морон
80
Морон
19
Санабрия
Остались в запасе
Барселона
Бетис
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Карлос Марин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Жоэль
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Жоэль
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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