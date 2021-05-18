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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Пасуш де Феррейра
Тондела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 18 мая 2021
Тондела
18.05.2021, вторник, 22:15
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
2'
Ж. Педру
34'
Ж. Педру
5'
D. Tanque
36'
D. Tanque
58'
Э. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
С. Анне
90'
Замена
С. Анне
️️️️
П. Аугусто
81'
Замена
R. Alves
️️️️
Ф. Феррейра
81'
Замена
T. Strkalj
️️️️
Т. Арканджо
81'
76'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Уилтон
76'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
72'
Желтая карточка
Т. Арканджо
62'
59'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Б. Кошта
59'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Э. Феррейра
58'
ГОЛ! 2:3!
Э. Феррейра
Пас отдал
П. Ребошу
36'
ГОЛ! 2:2!
D. Tanque
Пас отдал
Б. Кошта
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педру
34'
33'
Желтая карточка
Б. Кошта
Желтая карточка
E. Martínez
17'
5'
ГОЛ! 1:1!
D. Tanque
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педру
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
31
Michael
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Жорже Силва
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
3-3-4
30
Ниасс
20
Феррейра
23
19
Алмейда
16
Грау
28
Аугусто
8
Педру
10
9
Гонсалес
21
18
Арканджо
4-3-4
2
Фонсека
26
Маракас
5
Ребошу
2
Баксиньо
22
Карлос
46
Эустакиу
28
Кошта
9
Уилтон
99
7
Феррейра
31
28
Аугусто
11
Анне
11
Анне
28
Аугусто
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
20
Феррейра
34
34
20
Феррейра
18
Арканджо
19
19
18
Арканджо
99
45
Педру
45
Педру
99
28
Кошта
8
8
28
Кошта
9
Уилтон
7
7
9
Уилтон
7
Феррейра
7
Амарал
7
Амарал
7
Феррейра
Остались в запасе
Тондела
Пасуш де Феррейра
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
12
Ze Oliveira
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Жорже Силва
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
12
Ze Oliveira
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Жорже Силва
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Тондела - Пасуш де Феррейра
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
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Тондела
Пасуш де Феррейра
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