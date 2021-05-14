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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте: обзор матча 14 мая 2021
Пасуш де Феррейра
14.05.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 2
Завершен
Жил Висенте
11'
Лоуренси
52'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
90'
+3
Замена
Паулиньо
️️️️
Ж. Перейра
90'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
П. Маркеш
Желтая карточка
M.
86'
81'
Замена
D. Silva
️️️️
К. Гонсалвеш
81'
Замена
С. Лино
️️️️
Лоуренси
Желтая карточка
D. Tanque
76'
Замена
M.
️️️️
Маракас
76'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Кошта
72'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Уилтон
54'
Замена
Л. Карлос
️️️️
М. Джалу
54'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Ж. Амарал
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
П. Маркеш
11'
ГОЛ! 0:1!
Лоуренси
Пас отдал
П. Маркеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
8
Педринью
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
4-2-1-4
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Ребошу
2
Силва
28
Кошта
46
Эустакиу
20
Джалу
31
9
Уилтон
99
7
Амарал
3-3-4
33
2
Перейра
26
Фернандеш
5
Родригао
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
8
Педринью
7
Лоуренси
31
50
43
Маркеш
28
Кошта
45
Педру
45
Педру
28
Кошта
26
Маракас
44
44
26
Маракас
20
Джалу
22
Карлос
22
Карлос
20
Джалу
9
Уилтон
11
Сингх
11
Сингх
9
Уилтон
7
Амарал
7
Феррейра
7
Феррейра
7
Амарал
5
Гонсалвеш
31
31
5
Гонсалвеш
43
Маркеш
19
Фуджимото
19
Фуджимото
43
Маркеш
2
Перейра
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Перейра
7
Лоуренси
16
Лино
16
Лино
7
Лоуренси
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Жил Висенте
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
1
Жорди
ВР
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
30
Лукас Минейро
ОП
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
1
Жорди
ВР
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
30
Лукас Минейро
ОП
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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