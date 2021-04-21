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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Белененсеш
Спортинг - Белененсеш: обзор матча 21 апреля 2021
Спортинг
21.04.2021, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
83'
С. Коатес
90+5'
Ж. Кабрал (П)
13'
М. Кассьерра
54'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Белененсеш
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Кабрал
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Силва
84'
Замена
А. Тайра
️️️️
М. Кардозу
ГОЛ! 1:2!
С. Коатес
Пас отдал
Н. Сантуш
83'
81'
Желтая карточка
М. Кардозу
Замена
М. Нуньес
️️️️
М. Рейс
77'
73'
Замена
Т. Пете
️️️️
А. Соуза
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Ж. Мариу
67'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Палинья
67'
Замена
Табата
️️️️
П. Порро
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Томаш
46'
Пенальти не реализован!
Ж. Мариу
42'
41'
Желтая карточка
Энрике
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
S. Varela
Желтая карточка
Т. Томаш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
8
Томаш
4-2-2-2
33
Крицюк
3
Энрике
28
Лима
37
Силва
16
Рибейру
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
9
Кассьерра
0
23
Мариу
77
Кабрал
77
Кабрал
23
Мариу
23
Порро
10
Табата
10
Табата
23
Порро
6
Палинья
21
Браганца
21
Браганца
6
Палинья
2
Рейс
27
Нуньес
27
Нуньес
2
Рейс
8
Томаш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Томаш
20
Кардозу
6
Тайра
6
Тайра
20
Кардозу
77
Соуза
12
Пете
12
Пете
77
Соуза
Остались в запасе
Спортинг
Белененсеш
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
27
Чима Акас
ЛЗ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Спортинг - Белененсеш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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