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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Маритиму
Белененсеш - Маритиму: обзор матча 17 апреля 2021
Белененсеш
17.04.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 0
Завершен
Маритиму
37'
М. Кардозу (П)
88'
F. Jose Coelho Teixeira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Маритиму
Желтая карточка
М. Кардозу
90'
+2
88'
Желтая карточка
J. Correa
ГОЛ! 2:0!
F. Jose Coelho Teixeira
88'
Желтая карточка
С. Крицюк
87'
85'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
М. Гермес
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
А. Соуза
84'
81'
Замена
R. Macedo
️️️️
Л. Африко
Желтая карточка
Т. Пете
73'
73'
Желтая карточка
Р. Сантос
72'
Замена
J. Correa
️️️️
А. Алипур
Желтая карточка
Т. Рибейру
56'
50'
Желтая карточка
М. Гермес
46'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Ж. Ирмер
46'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
П. Пеладжо
Замена
Т. Пете
️️️️
М. Кассьерра
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Кардозу
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
97
Aloisio Neto
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
3
Энрике
37
Силва
28
Лима
16
Рибейру
6
Тайра
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
3-3-1-3
1
Абедзаде
2
Каро
2
Винк
15
Сантос
44
Африко
5
Ирмер
22
Гермес
6
Пеладжо
95
Таго
12
Коста
9
Алипур
77
Соуза
19
19
77
Соуза
9
Кассьерра
12
Пете
12
Пете
9
Кассьерра
22
Гермес
11
11
22
Гермес
5
Ирмер
99
Гитан
99
Гитан
5
Ирмер
9
Алипур
0
0
9
Алипур
6
Пеладжо
9
Пиньо
9
Пиньо
6
Пеладжо
44
Африко
7
7
44
Африко
Остались в запасе
Белененсеш
Маритиму
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
23
Tim Soderstrom
ЦФ
97
Aloisio Neto
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
23
Tim Soderstrom
ЦФ
97
Aloisio Neto
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Белененсеш - Маритиму
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
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2024.12.03 13:10
2
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2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
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2023.01.27 00:38
1
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