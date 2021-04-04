Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Пасуш де Феррейра
Фамаликан - Пасуш де Феррейра: обзор матча 04 апреля 2021
Фамаликан
04.04.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
41'
А. Силва
64'
И. Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Риччели
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
С. Эустакиу
Замена
Л. Кампана
️️️️
А. Силва
90'
+1
88'
Замена
P. Marques
️️️️
Маракас
88'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Б. Кошта
84'
Желтая карточка
Б. Кошта
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Хайме
81'
79'
Желтая карточка
Э. Феррейра
79'
Замена
D. Jan
️️️️
Э. Феррейра
Желтая карточка
К. Валенсуэла
77'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Э. Тавареш
74'
ГОЛ! 2:0!
И. Хайме
Пас отдал
Ж. Диаш
64'
60'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Карлос
60'
Замена
Уилтон
️️️️
A. Castanheira (pen.)
50'
Желтая карточка
Маракас
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Р. Винагре
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Жорже Силва
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
19
Винагре
3
Вильям
5
Риччели
7
5
Угарте
88
Пепе
23
Диаш
24
Хайме
19
Тавареш
33
Силва
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
44
5
Ребошу
26
Маракас
7
28
Кошта
22
Карлос
46
Эустакиу
7
Феррейра
99
19
Тавареш
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
19
Тавареш
33
Силва
9
Кампана
9
Кампана
33
Силва
24
Хайме
23
Краев
23
Краев
24
Хайме
26
Маракас
34
34
26
Маракас
28
Кошта
8
8
28
Кошта
7
Феррейра
18
18
7
Феррейра
7
9
Уилтон
9
Уилтон
7
22
Карлос
7
Амарал
7
Амарал
22
Карлос
Остались в запасе
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
50
Jhonata Robert
ЦФ
2
Дани Морер
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
2
Жорже Силва
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
50
Jhonata Robert
ЦФ
2
Дани Морер
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
2
Жорже Силва
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Фамаликан - Пасуш де Феррейра
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+