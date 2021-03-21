Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фаренсе
Боавишта - Фаренсе: обзор матча 21 марта 2021
Боавишта
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 1
Завершен
Фаренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Фаренсе
90'
+3
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Р. Галд
Желтая карточка
J. Benguche
88'
Желтая карточка
П. Паула
87'
75'
Желтая карточка
Р. Галд
72'
Замена
D.
️️️️
Б. Ауашерия
Замена
J. Benguche
️️️️
Р. Каннон
64'
Замена
Натан
️️️️
Г. Сауэр
63'
Замена
Шоу
️️️️
Я. Амаш
46'
3'
Пенальти не реализован!
Р. Галд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
3-3-3-1
1
Жардим
42
Кастро
4
Каннон
7
Мангаш
25
Амаш
6
Хави Гарсия
23
Рами
27
Паула
7
Сауэр
7
Гомес
17
Элис
2-2-2-1-3
22
15
Тавареш
12
6
Удрхири
30
Абнер
47
Лукка
20
Ауашерия
25
Галд
7
40
9
7
Сауэр
23
Натан
23
Натан
7
Сауэр
4
Каннон
9
9
4
Каннон
25
Амаш
14
Шоу
14
Шоу
25
Амаш
20
Ауашерия
30
30
20
Ауашерия
25
Галд
14
Исидоро
14
Исидоро
25
Галд
Остались в запасе
Боавишта
Фаренсе
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Уго Маркеш
ВР
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Боавишта - Фаренсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Фаренсе
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+