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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Тондела
Пасуш де Феррейра - Тондела: обзор матча 06 февраля 2021
Пасуш де Феррейра
06.02.2021, суббота, 00:00
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
2'
D. Tanque
85'
Ж. Педру
66'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Тондела
90'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Т. Алмейда
90'
Замена
С. Анне
️️️️
П. Аугусто
Замена
A. Ibrahim
️️️️
D. Tanque
88'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педру
Пас отдал
Ф. Фонсека
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Кошта
81'
80'
Замена
T. Strkalj
️️️️
Ж. Педру
80'
Замена
Р. Олабе
️️️️
М. Гонсалес
67'
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Педру
Желтая карточка
П. Ребошу
64'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Л. Сингх
63'
Замена
П. Ребошу
️️️️
Уилтон
63'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Ж. Амарал
63'
Желтая карточка
Уилтон
59'
48'
Желтая карточка
Х. Грау
ГОЛ! 1:0!
D. Tanque
Пас отдал
Л. Сингх
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-4-3
1
Жорди
26
Маракас
44
2
Фонсека
11
Сингх
44
Диаби
28
Кошта
22
Карлос
7
Амарал
99
9
Уилтон
4-4-2
30
Ниасс
34
20
Феррейра
19
Алмейда
3
Медиуб
8
Педру
28
Аугусто
7
Мурильо
16
Грау
7
Агра
9
Гонсалес
28
Кошта
45
Педру
45
Педру
28
Кошта
99
8
8
99
9
Уилтон
5
Ребошу
5
Ребошу
9
Уилтон
7
Амарал
7
7
7
Амарал
11
Сингх
7
Феррейра
7
Феррейра
11
Сингх
19
Алмейда
18
Арканджо
18
Арканджо
19
Алмейда
9
Гонсалес
16
Олабе
16
Олабе
9
Гонсалес
28
Аугусто
11
Анне
11
Анне
28
Аугусто
7
Агра
10
10
7
Агра
8
Педру
19
19
8
Педру
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Тондела
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Тондела
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Тондела
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1
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2025.07.31 13:13
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2
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2021.08.19 23:33
4
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2021.08.26 23:37
2
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2021.08.19 23:33
4
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1
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7
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1
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