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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра: обзор матча 02 февраля 2021
Жил Висенте
02.02.2021, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
16'
Ж. Амарал
35'
Л. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
90'
+7
Желтая карточка
Э. Феррейра
90'
+2
Желтая карточка
С. Эустакиу
83'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Л. Карлос
83'
Замена
Уилтон
️️️️
Ж. Амарал
Желтая карточка
T.
81'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Л. Минейро
81'
Замена
T.
️️️️
Э. Гомеш
78'
75'
Желтая карточка
П. Ребошу
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Лоуренси
74'
73'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
64'
Желтая карточка
Ф. Фонсека
59'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Л. Сингх
59'
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Кошта
Желтая карточка
Лоуренси
52'
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Карлос
Пас отдал
П. Ребошу
30'
Желтая карточка
Л. Сингх
Желтая карточка
И. Барай
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Амарал
Пас отдал
Л. Сингх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Педринью
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Жил Висенте
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
11
Бубакар Анне
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
Пасуш де Феррейра
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
4-1-2-3
33
26
Фернандеш
55
Гомеш
5
Родригао
2
Перейра
30
Минейро
8
Педринью
5
Гонсалвеш
16
Лино
77
Барай
7
Лоуренси
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
26
Маракас
5
Ребошу
2
Баксиньо
28
Кошта
46
Эустакиу
22
Карлос
11
Сингх
7
Амарал
99
55
Гомеш
31
31
55
Гомеш
7
Лоуренси
19
Фуджимото
19
Фуджимото
7
Лоуренси
30
Минейро
21
Афонсо
21
Афонсо
30
Минейро
22
Карлос
8
8
22
Карлос
99
45
Педру
45
Педру
99
28
Кошта
44
Диаби
44
Диаби
28
Кошта
7
Амарал
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Амарал
11
Сингх
7
Феррейра
7
Феррейра
11
Сингх
Остались в запасе
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
11
Бубакар Анне
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
11
Бубакар Анне
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
6
Витор Карвальо
ЦП
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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