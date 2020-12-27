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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Спортинг
Белененсеш - Спортинг: обзор матча 27 декабря 2020
Белененсеш
27.12.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
14'
М. Кардозу
5'
Т. Томаш
24'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Спортинг
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Кардозу
86'
Замена
C.
️️️️
А. Тайра
86'
83'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Т. Томаш
82'
Желтая карточка
Л. Нету
78'
Замена
Антунеш
️️️️
Н. Мендеш
78'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Палинья
Вторая желтая
Т. Рибейру
77'
Желтая карточка
Т. Рибейру
75'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
72'
68'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Гонсалвеш
63'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Желтая карточка
М. Кардозу
45'
+1
24'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Мариу
Желтая карточка
Т. Эшгайю
23'
16'
Желтая карточка
А. Адан
Пенальти не реализован!
М. Кардозу
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардозу
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Томаш
Пас отдал
Табата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Белененсеш
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
8
Caue
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3-4-2-1
33
Крицюк
16
Рибейру
28
Лима
2
Калила
13
Ситхоле
34
28
Эшгайю
6
Тайра
77
Соуза
20
Кардозу
0
3-3-2-1-1
1
Адан
25
Инасиу
13
Нету
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
23
Мариу
28
Гонсалвеш
10
Табата
8
Томаш
6
Тайра
8
8
6
Тайра
0
19
19
0
20
Кардозу
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Кардозу
25
Мендеш
5
Антунеш
5
Антунеш
25
Мендеш
6
Палинья
27
Нуньес
27
Нуньес
6
Палинья
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Сантуш
28
Гонсалвеш
8
Томаш
99
Шпорар
99
Шпорар
8
Томаш
Остались в запасе
Белененсеш
Спортинг
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Белененсеш - Спортинг
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
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- : -
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Спортинг
2 : 3
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ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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