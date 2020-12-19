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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Белененсеш
Маритиму - Белененсеш: обзор матча 19 декабря 2020
Маритиму
19.12.2020, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
90+3'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Белененсеш
Желтая карточка
F. Fumu Tamuzo
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Р. Лима
90'
+6
Красная карточка
Т. Пете
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таго
Пас отдал
М. Гермес
90'
+3
87'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Я. Ситхоле
86'
Замена
А. Тайра
️️️️
М. Кардозу
85'
Замена
R.
️️️️
А. Соуза
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
К. Винк
79'
Замена
️️️️
F. Bambock
79'
Замена
Э. Коста
️️️️
Р. Гитан
68'
Замена
Ж. Таго
️️️️
А. Алипур
68'
61'
Вторая желтая
С. Крицюк
Замена
J. Correa
️️️️
П. Пеладжо
57'
Желтая карточка
F. Bambock
53'
48'
Желтая карточка
Т. Рибейру
47'
Желтая карточка
С. Крицюк
38'
Желтая карточка
А. Соуза
28'
Замена
Д. Калила
️️️️
Т. Эшгайю
Желтая карточка
Р. Пиньо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Али Алипур
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
6
Bruno Ramires
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
80
Marcelinho
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Абедзаде
2
Винк
5
Зайнадине
15
Сантос
22
Гермес
5
Андраде
12
6
Пеладжо
99
Гитан
9
Пиньо
9
Алипур
4-2-2-2
33
Крицюк
16
Рибейру
12
Пете
28
Лима
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
6
2
Винк
11
11
2
Винк
6
Пеладжо
0
0
6
Пеладжо
9
Алипур
95
Таго
95
Таго
9
Алипур
99
Гитан
12
Коста
12
Коста
99
Гитан
20
Кардозу
6
Тайра
6
Тайра
20
Кардозу
28
Эшгайю
2
Калила
2
Калила
28
Эшгайю
13
Ситхоле
9
Кассьерра
9
Кассьерра
13
Ситхоле
77
Соуза
30
30
77
Соуза
Остались в запасе
Маритиму
Белененсеш
22
Caio
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ОП
15
Jean Cleber
ЦФ
80
Marcelinho
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ОП
15
Jean Cleber
ЦФ
80
Marcelinho
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Маритиму - Белененсеш
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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