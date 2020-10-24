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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Пасуш де Феррейра
Насьональ - Пасуш де Феррейра: обзор матча 24 октября 2020
Насьональ
24.10.2020, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
57'
Б. Риаскос
74'
С. Эустакиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Пасуш де Феррейра
Замена
G. Bobál
️️️️
R. Micael
88'
84'
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Сингх
84'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Ф. Фонсека
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Эустакиу
Пас отдал
D. Jan
69'
Замена
D. Jan
️️️️
Б. Кошта
69'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
60'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Ж. Амарал
ГОЛ! 1:0!
Б. Риаскос
Пас отдал
Вити
57'
Замена
L. Azouni
️️️️
Н. Борхес
46'
27'
Желтая карточка
Ж. Амарал
Желтая карточка
К. Горре
21'
Желтая карточка
Педрао
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
0
Ruben Freitas
ЦФ
23
Вити
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Насьональ
91
Мабрук Руаи
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
1-2-1-1-5
44
Педрао
21
Кал
55
Борхес
12
Тиль
37
Камачу
14
13
94
Риаскос
11
Горре
23
Вити
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
2
Баксиньо
44
5
Рябчук
46
Эустакиу
28
Кошта
11
Сингх
22
Карлос
99
7
Амарал
14
0
0
14
55
Борхес
23
23
55
Борхес
28
Кошта
18
18
28
Кошта
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
2
Фонсека
7
7
2
Фонсека
7
Амарал
7
Феррейра
7
Феррейра
7
Амарал
11
Сингх
9
Уилтон
9
Уилтон
11
Сингх
Остались в запасе
Насьональ
Пасуш де Феррейра
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
44
Julio Cesar
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
44
Julio Cesar
ЦФ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Насьональ - Пасуш де Феррейра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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