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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 10 сентября 2020
Монреаль
10.09.2020, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Торонто
57'
В. Ваньяма
32'
П. Пьятти
89'
J. Altidore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Торонто
Замена
A. Jackson-Hamel
️️️️
С. Пьетт
90'
+2
90'
+2
Замена
Э. Савалета
️️️️
А. Посуэло
89'
ГОЛ! 1:2!
J. Altidore
Пас отдал
N. DeLeon
80'
Замена
A. Akinola
️️️️
П. Пьятти
Замена
O. Okwonkwo
️️️️
Л. Лаппалайнен
80'
68'
Замена
N. DeLeon
️️️️
Р. Ларея
ГОЛ! 1:1!
В. Ваньяма
57'
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Saphir TaÃ¯der
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-5-2
25
Диоп
4
Камачо
4
Бинкс
22
Райтала
8
2
6
Пьетт
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
9
Киото
25
4-3-1-2
31
Вестберг
34
17
Мавинга
2
21
Ауро
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
17
8
Посуэло
26
Лаппалайнен
17
17
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
11
11
6
Пьетт
8
Посуэло
15
Савалета
15
Савалета
8
Посуэло
22
Ларея
18
18
22
Ларея
10
Пьятти
9
9
10
Пьятти
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
24
Evan Bush
ВР
16
Rod Fanni
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
24
Evan Bush
ВР
16
Rod Fanni
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Остались в запасе
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Монреаль - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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