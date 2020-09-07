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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 07 сентября 2020
Сиэтл
07.09.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Портленд
42'
К. Лирдам
9'
Э. Уильямсон
83'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Портленд
90'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
Замена
H. Bwana
️️️️
S. O'Neill
89'
88'
Замена
Б. Туилома
️️️️
D. Valeri
86'
Желтая карточка
Д. Чара
83'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мора
Пас отдал
Э. Уильямсон
Замена
Н. Толо
️️️️
Д. Джонс
81'
79'
Желтая карточка
C. Duvall
Желтая карточка
W. Bruin
76'
70'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
70'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
Замена
W. Bruin
️️️️
J. Delem
62'
49'
Желтая карточка
J. Villafaña
46'
Замена
Х. Касканте
️️️️
Л. Мабиала
Желтая карточка
К. Рольдан
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Лирдам
42'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Уильямсон
Пас отдал
D. Valeri
5'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
18
Лирдам
40
33
Джонс
28
Гомес Андраде
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
21
9
Руидиас
13
Моррис
4-4-2
12
Кларк
4
15
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
8
29
Бланко
19
Уильямсон
17
Эбобиссе
11
Незгода
21
29
29
21
40
70
70
40
33
Джонс
5
Толо
5
Толо
33
Джонс
11
11
33
Мабиала
18
Касканте
18
Касканте
33
Мабиала
8
28
Туилома
28
Туилома
8
Лориа
8
Чара
8
Чара
Лориа
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
24
Энди Поло
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
24
Энди Поло
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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