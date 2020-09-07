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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 07 сентября 2020
Миннесота Юнайтед
07.09.2020, понедельник, 03:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
53'
Ч. Гаспер
62'
Р. Лод
75'
J. Hayes
90'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
ГОЛ! 4:0!
Р. Лод
Пас отдал
Х. Дотсон
90'
78'
Замена
А. Русняк
️️️️
G. Rossi
78'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
K. Beckerman
ГОЛ! 3:0!
J. Hayes
Пас отдал
Р. Эдвардс
75'
73'
Желтая карточка
K. Beckerman
73'
Замена
М. Чанг
️️️️
D. Martinez
73'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
N. Besler
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Э. Рейносо
72'
Замена
J. Hayes
️️️️
M. Toye
64'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лод
Пас отдал
Э. Рейносо
62'
Желтая карточка
Э. Рейносо
56'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Гаспер
Пас отдал
K. Molino
53'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
О. Алонсо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
0
G. Rossi
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
4-4-1-1
97
Сент-Клер
20
15
Боксолл
77
Гаспер
3
13
6
Алонсо
17
Лод
21
Грегуш
10
Рейносо
13
4-2-4
18
МакМат
20
Холт
14
15
Глад
3
Шмитт
25
13
21
50
0
5
6
Алонсо
31
Дотсон
31
Дотсон
6
Алонсо
13
15
15
13
10
Рейносо
44
Эдвардс
44
Эдвардс
10
Рейносо
21
16
Чанг
16
Чанг
21
13
21
Бэйрд
21
Бэйрд
13
0
11
Русняк
11
Русняк
0
5
87
Крейлах
87
Крейлах
5
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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15 сентября
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