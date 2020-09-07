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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 07 сентября 2020
Ди Си Юнайтед
07.09.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Замена
F. Higuaín
️️️️
К. Паредес
78'
77'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Р. Матаррита
76'
Желтая карточка
A. Tinnerholm
74'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Хебер
70'
Замена
И. Тажури
️️️️
К. Паркс
70'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Х. Медина
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
U. Segura
69'
Замена
G. Rivas
️️️️
О. Камара
69'
Замена
O. Fisher
️️️️
Y. Asad
61'
Желтая карточка
U. Segura
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
14
Mohammed Abu
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
30
Ulises Segura
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
3-5-3
2
Пинес
13
5
Мора
30
Паредес
14
8
Морено
27
24
Грессель
9
Камара
1
30
3-2-4-1
1
Джонсон
22
Матаррита
6
Сэндс
3
25
Шано
18
Калленс
55
Паркс
4
Ринг
10
Моралес
28
Медина
97
Хебер
30
Паредес
2
2
30
Паредес
30
3
3
30
27
91
91
27
9
Камара
30
30
9
Камара
22
Матаррита
4
Тораринссон
4
Тораринссон
22
Матаррита
28
Медина
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
28
Медина
97
Хебер
11
Кастелланос
11
Кастелланос
97
Хебер
55
Паркс
18
Тажури
18
Тажури
55
Паркс
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
36
Earl Edwards Jr.
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
5
Николас Асеведо
ОП
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
36
Earl Edwards Jr.
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
5
Николас Асеведо
ОП
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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