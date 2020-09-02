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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Монреаль
Торонто - Монреаль: обзор матча 02 сентября 2020
Торонто
02.09.2020, среда, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Монреаль
14'
Р. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Монреаль
90'
+7
Желтая карточка
E. Maciel
88'
Желтая карточка
S. TaÃ¯der
Замена
T. Endoh
️️️️
J. Altidore
81'
Замена
E. Gallardo
️️️️
К. Мавинга
81'
79'
Замена
O. Okwonkwo
️️️️
Р. Киото
75'
Замена
B. Krkić
️️️️
Л. Лаппалайнен
Замена
N. DeLeon
️️️️
П. Пьятти
73'
Замена
A. Akinola
️️️️
М. Дельгадо
61'
Желтая карточка
А. Посуэло
59'
52'
Желтая карточка
В. Ваньяма
46'
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
45'
Желтая карточка
Р. Камачо
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Камачо
Пас отдал
Р. Киото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
8
Saphir TaÃ¯der
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
4-2-1-3
31
Вестберг
21
Ауро
17
Мавинга
2
34
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
17
8
Посуэло
4
3-5-2
25
Диоп
4
Камачо
4
Бинкс
22
Райтала
26
Лаппалайнен
2
6
Пьетт
8
2
Ваньяма
9
Киото
25
17
31
31
17
10
Пьятти
18
18
10
Пьятти
17
Мавинга
11
11
17
Мавинга
8
Дельгадо
9
9
8
Дельгадо
26
Лаппалайнен
9
9
26
Лаппалайнен
9
Киото
17
17
9
Киото
Остались в запасе
Торонто
Монреаль
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Торонто - Монреаль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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