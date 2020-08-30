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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 30 августа 2020
Филадельфия Юнион
30.08.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
7'
K. Przybyłko
16'
K. Przybyłko
21'
С. Сантос
61'
Б. Ааронсон
63'
Ю. Грессель
63'
Х. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Замена
J. De Vries
️️️️
Б. Ааронсон
88'
Желтая карточка
Х. Монтейру
87'
Желтая карточка
W. Creavalle
80'
79'
Замена
М. Найман
️️️️
Ю. Грессель
Желтая карточка
I.
69'
Замена
I.
️️️️
С. Сантос
65'
64'
Замена
M. Abu
️️️️
Х. Морено
Замена
A. Wooten
️️️️
K. Przybyłko
64'
63'
ГОЛ! 4:2!
Х. Морено
63'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Грессель
ГОЛ! 4:0!
Б. Ааронсон
Пас отдал
K. Przybyłko
61'
57'
Замена
Э. Сорга
️️️️
О. Камара
Желтая карточка
О. Мбайзо
56'
Замена
W. Creavalle
️️️️
Х. Мартинес
46'
46'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Y. Asad
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
27'
ГОЛ! 3:0!
С. Сантос
Пас отдал
Х. Мартинес
21'
19'
Желтая карточка
F. Martins
ГОЛ! 2:0!
K. Przybyłko
16'
Желтая карточка
Х. Мартинес
10'
ГОЛ! 1:0!
K. Przybyłko
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
30
Ulises Segura
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
0
W. Creavalle
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Мозес Найман
ОП
14
Mohammed Abu
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-3-1-2
18
Блэйк
27
Вагнер
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
35
Монтейру
70
Мартинес
11
Бедойя
11
Ааронсон
93
19
Сантос
2-5-4
2
Пинес
5
Мора
24
Грессель
8
8
Морено
27
30
Паредес
9
Камара
30
44
1
70
Мартинес
0
0
70
Мартинес
11
Ааронсон
15
15
11
Ааронсон
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
19
Сантос
0
0
19
Сантос
93
14
14
93
24
Грессель
44
Найман
44
Найман
24
Грессель
8
Морено
14
14
8
Морено
9
Камара
9
Сорга
9
Сорга
9
Камара
27
7
Йоу
7
Йоу
27
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
17
Джо Бендик
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
2
Federico Higuaín
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
Остались в запасе
2
Federico Higuaín
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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