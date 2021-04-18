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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 18 апреля 2021
Арсенал
18.04.2021, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
90+7'
Э. Нкетиа
59'
Д. Майя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
Э. Нкетиа
90'
+7
89'
Желтая карточка
А. Ареоля
84'
Замена
Д. Брайан
️️️️
И. Кавалейру
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Д. Майя
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
70'
69'
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Лукман
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Бельерин
68'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эль-Ненни
68'
61'
Желтая карточка
Б. Рид
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Майя
50'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Райан
6
Холдинг
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
25
Себальос
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-1-2-2
23
Ареоля
34
Эйна
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
99
Лемина
99
Ангисса
8
Иван Кавалейру
14
Рид
9
Майя
11
Лукман
6
Эль-Ненни
18
Парти
18
Парти
6
Эль-Ненни
2
Бельерин
19
Пепе
19
Пепе
2
Бельерин
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
8
Иван Кавалейру
23
Брайан
23
Брайан
8
Иван Кавалейру
9
Майя
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Майя
11
Лукман
6
Рид
6
Рид
11
Лукман
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
10
Виллиан
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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