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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 03 апреля 2021
Лестер
03.04.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
58'
Б. Менди
74'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Родри
88'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Д. Амарти
87'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
83'
82'
Желтая карточка
Фернандиньо
79'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Марез
74'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Стерлинг
73'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Ихеначо
72'
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Олбрайтон
71'
63'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Агуэро
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Менди
Желтая карточка
О. Ндиди
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Танават Суенгчиттавон
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-3-3
1
Шмейхель
12
Амарти
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
11
Олбрайтон
21
Перейра
21
Перейра
11
Олбрайтон
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
17
Ихеначо
10
Мэддисон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
26
Марез
14
Торрес
14
Торрес
26
Марез
10
Агуэро
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
8
Танават Суенгчиттавон
АП
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
8
Танават Суенгчиттавон
АП
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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