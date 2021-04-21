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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 21 апреля 2021
Тоттенхэм
21.04.2021, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
60'
Г. Бэйл
90'
Х. Сон (П)
30'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
Желтая карточка
Э. Дайер
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Сон
90'
87'
Желтая карточка
М. Дженепо
84'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Н. Телла
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Бэйл
83'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Ло Чельсо
79'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Н'Домбеле
73'
67'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
60'
57'
Замена
И. Диалло
️️️️
Д. Ингс
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Нейтан Телла
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
20
Ло Чельсо
7
Моура
7
Сон
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
22
Салису
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
32
Уолкотт
23
Телла
19
Адамс
28
Ингс
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
34
Бергвейн
34
Бергвейн
18
Бэйл
20
Ло Чельсо
9
Ламела
9
Ламела
20
Ло Чельсо
28
Ингс
27
Диалло
27
Диалло
28
Ингс
23
Телла
27
Редмонд
27
Редмонд
23
Телла
32
Уолкотт
12
Дженепо
12
Дженепо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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