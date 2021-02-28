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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 28 февраля 2021
Лестер
28.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
6'
Ю. Тилеманс
39'
Д. Луис
45+2'
А. Ляказетт (П)
52'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
К. Тирни
84'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
72'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Эванс
69'
66'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эль-Ненни
52'
ГОЛ! 1:3!
Н. Пепе
Замена
Д. Ундер
️️️️
Х. Барнс
51'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Л. Томас
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ляказетт
42'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Э. Смит-Роу
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Л. Томас
38'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-3-2
1
Шмейхель
21
Кастань
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Томас
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
9
Варди
17
Ихеначо
4-1-2-1-2
1
Лено
21
Соареш
4
Луис
4
Мари
63
Тирни
34
Джака
32
Смит-Роу
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
19
Пепе
91
Ляказетт
35
Эванс
12
Амарти
12
Амарти
35
Эванс
33
Томас
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
33
Томас
11
Барнс
7
Ундер
7
Ундер
11
Барнс
6
Эль-Ненни
18
Парти
18
Парти
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
8
Эдегор
8
Эдегор
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
91
Ляказетт
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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