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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 20 февраля 2021
Саутгемптон
20.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-2-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
22
Салису
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
18
Минамино
12
Дженепо
28
Ингс
3-3-1-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
4
Зума
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
3
Алонсо
8
Ковачич
7
Маунт
18
Абрахам
11
Вернер
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Саутгемптон - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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